10 de Outubro de 2025 • 17:02

Bombeiros

Mulher de 46 anos é atacada por Pitbull em Corumbá

O caso aconteceu na Alameda Simão Bolívar

Da redação

Publicado em 10/10/2025 às 12:20

Ilustrativa - Corpo de Bombeiros

Uma mulher de 46 anos foi atacada por um cachorro da raça Pitbull na tarde de quarta-feira (9 de outubro de 2025), no bairro Cristo Redentor, em Corumbá. O caso aconteceu, na Alameda Simão Bolívar, e mobilizou uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do 3º GBM.

Ao chegarem ao local, os bombeiros encontraram a vítima consciente, porém desorientada, com múltiplos ferimentos nos braços e hemorragia ativa. Segundo informações apuradas, o ataque aconteceu quando a mulher pulou o muro de uma residência e foi atacada pelo animal.

A equipe de resgate realizou os primeiros socorros, com contenção da hemorragia e estabilização da vítima, que foi encaminhada ao Pronto-Socorro Municipal de Corumbá para atendimento médico.

De acordo com o registro da ocorrência, a mulher vive em situação de vulnerabilidade e situação de rua. O caso segue sob responsabilidade das autoridades competentes para os devidos encaminhamentos.

