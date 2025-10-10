Mulher de 46 anos é atacada por Pitbull em Corumbá

O caso aconteceu na Alameda Simão Bolívar
Ilustrativa - Corpo de Bombeiros
Uma mulher de 46 anos foi atacada por um cachorro da raça Pitbull na tarde de quarta-feira (9 de outubro de 2025), no bairro Cristo Redentor, em Corumbá. O caso aconteceu, na Alameda Simão Bolívar, e mobilizou uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do 3º GBM.
Ao chegarem ao local, os bombeiros encontraram a vítima consciente, porém desorientada, com múltiplos ferimentos nos braços e hemorragia ativa. Segundo informações apuradas, o ataque aconteceu quando a mulher pulou o muro de uma residência e foi atacada pelo animal.
A equipe de resgate realizou os primeiros socorros, com contenção da hemorragia e estabilização da vítima, que foi encaminhada ao Pronto-Socorro Municipal de Corumbá para atendimento médico.
De acordo com o registro da ocorrência, a mulher vive em situação de vulnerabilidade e situação de rua. O caso segue sob responsabilidade das autoridades competentes para os devidos encaminhamentos.
