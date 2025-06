Mulher de 50 anos é picada por cobra em Ladário

Bombeiros atenderam a ocorrência / Corpo de Bombeiros, Ilustrativa

Na madrugada de domingo (01), por volta das 4h40, uma guarnição de resgate do Corpo de Bombeiros foi acionada na rua Pedro Medeiros, no bairro Santo Antônio, em Ladário, para atender uma ocorrência de emergência envolvendo uma mulher de 50 anos.

Ao chegar ao local, os socorristas prestaram os primeiros socorros à vítima de uma picada de cobra na altura do tornozelo direito.

A mulher apresentava um leve ferimento com sangramento no local do ataque, além de relatar sentir fortes dores de cabeça e episódios de vômito após o incidente.

Após o atendimento emergencial, a vítima foi encaminhada ao Pronto Socorro para avaliação e tratamento mais aprofundado.

