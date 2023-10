Mulher é agredida e levada inconsciente para o pronto-socorro

Ilustrativa

Uma mulher de 41 anos foi vítima de agressão por volta da 01h30 desta segunda-feira, 02 de outubro, na rua Edu Rocha esquina com a Joaquim Murtinho, bairro Aeroporto, em Corumbá.

Acionada, guarnição plantonista do Corpo de Bombeiros Militar encontrou a vítima com dois ferimentos no rosto, com hemorragia.

Ela estava inconsciente e após contenção do sangramento, a equipe a removeu para o pronto-socorro municipal.

Não há informações sobre autoria da agressão.