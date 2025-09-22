Acessibilidade

22 de Setembro de 2025 • 11:40

Polícia

Mulher é agredida pelo marido na frente do filho em Corumbá

O caso aconteceu em uma residência do bairro Popular Nova

Da redação

Publicado em 22/09/2025 às 10:43

Uma ocorrência de violência doméstica levou a Polícia Militar a intervir em uma residência do bairro Popular Nova, em Corumbá, na noite de quinta-feira (18). A equipe foi acionada pelo Copom após denúncia de conflito familiar.

No local, os policiais identificaram que uma mulher de 27 anos havia sido agredida fisicamente pelo companheiro, de 40 anos. O casal tem um filho de quatro anos, que presenciou o episódio.

Os envolvidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais.

A Polícia Militar reforça que o combate à violência doméstica é prioridade e lembra que os casos podem envolver diferentes formas de agressão: física, psicológica, moral ou patrimonial. A instituição orienta que denúncias podem ser feitas pelo 190 ou 180, além de buscar apoio junto a serviços especializados como CREAS, CRAS e Defensoria Pública.

