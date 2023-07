Mulher é assaltada e reage rasgando a camiseta do bandido em Corumbá

Mulher foi roubada / Divulgação

Mulher de 22 anos reagiu a um assalto, entrou em luta corporal com o bandido e rasgou a camiseta dele na noite de segunda-feira, dia 24, em Corumbá.

Segundo o boletim de ocorrência, o crime ocorreu por volta das 19h10 no bairro Maria Leite. A vítima estava em frente a sua residência quando o ladrão, com idade entre 17 e 18 anos, aproximou-se em uma bicicleta e disse: "passa a corrente", referindo-se a duas correntes de ouro que ela usava.

A vítima se negou e o bandido puxou as correntes do pescoço dela com força, a fim de retirá-las. A vítima se agarrou na camiseta do acusado, rasgando-a e ambos caíram no chão em luta corporal. O indivíduo bateu na cabeça da vítima e puxou uma faca de serra. Com medo de se ferir, a mulher largou a camiseta do ladrão, que se levantou, subiu na bicicleta com as duas correntes.

A vizinhança quando percebeu o assalto, tentou socorrer, no entanto, a ação foi muito rápida. Além da bicicleta, o ladrão usava uma camiseta cinza e short escuro.

A mulher registrou a ocorrência na 1ª Delegacia de Polícia Civil.