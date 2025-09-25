Mulher é flagrada furtando produtos em loja do centro de Corumbá

O caso aconteceu em um estabelecimento comercial na Rua Major Gama
Divulgação/ PM
Uma ocorrência de furto mobilizou a Polícia Militar em Corumbá, na tarde de quarta-feira, 24 de setembro de 2025. O caso aconteceu em um estabelecimento comercial na Rua Major Gama, onde uma mulher de 30 anos foi flagrada tentando levar produtos sem pagar, utilizando a mochila escolar do filho menor de idade.
De acordo com informações do comerciante, durante o atendimento no caixa, ele desconfiou da atitude da cliente e decidiu verificar a mochila carregada pela criança. Dentro dela, foram encontrados quatro aromatizantes de ambiente, um sabão em pó, um amaciante de roupas e uma caixa de chocolates, todos ainda com etiquetas e precificação da loja.
O proprietário conteve a suspeita até a chegada da Polícia Militar. Em relato aos policiais, a mulher afirmou que teria sido agredida após ser flagrada, circunstância que será investigada pela Polícia Civil.
A ocorrência foi encaminhada à 1ª Delegacia de Polícia Civil de Corumbá, onde serão adotadas as medidas cabíveis. A Polícia Militar reforça que, em situações de flagrante, a população deve acionar o 190 imediatamente.
Como forma de prevenção, a PM orienta comerciantes a manter câmeras de monitoramento em pontos estratégicos e garantir boa iluminação interna e externa nos estabelecimentos, medidas que ajudam a inibir práticas criminosas.
