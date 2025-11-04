Acessibilidade

04 de Novembro de 2025 • 15:39

Trânsito

Mulher e neto ficam feridos em acidente entre dois carros no centro de Corumbá

A ocorrência foi registrada na Rua Firmo de Matos, esquina com a Rua Colombo

Da redação

Publicado em 04/11/2025 às 10:20

Atualizado em 04/11/2025 às 10:38

Divulgação/ Bombeiros

Uma mulher de 64 anos e o neto de 7 anos ficaram feridos em um acidente envolvendo dois veículos na região central de Corumbá, na manhã desta segunda-feira (3). A ocorrência foi registrada na Rua Firmo de Matos, esquina com a Rua Colombo, e mobilizou uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar.

De acordo com informações da corporação, a mulher estava dentro de um dos automóveis, um Renault Duster, consciente e orientada, mas relatando dores na região torácica esquerda e no tornozelo direito. Ela recebeu atendimento pré-hospitalar, foi estabilizada e imobilizada no local, antes de ser encaminhada para avaliação médica.

No veículo também estava o neto da vítima, de 7 anos, que sofreu escoriações leves na perna direita, mas não apresentava ferimentos graves.

Ambos foram levados ao Pronto-Socorro Municipal de Corumbá, onde permaneceram sob cuidados da equipe médica. As circunstâncias do acidente não foram divulgadas.

