Mulher é presa com 6 kg de cocaína na rodoviária de Corumbá

Divulgação/ PM

Uma mulher de 22 anos foi presa em flagrante na noite de quinta-feira (14) ao tentar embarcar em um ônibus com 6,120 quilos de cocaína escondidos em uma mala no Terminal Rodoviário de Corumbá. A apreensão foi feita pela Força Tática do 7º Batalhão da Polícia Militar (7º BPM) durante a “Operação Caminhos Seguros”.



A droga estava dividida em quatro tabletes ocultos na bagagem de rodinhas da suspeita, que tinha como destino a cidade de Campo Grande. Segundo informações da polícia, a jovem afirmou que receberia pagamento pelo transporte do entorpecente. Além da cocaína, também foram apreendidos um celular e a passagem utilizada.



O valor estimado do prejuízo ao tráfico é de cerca de R$ 460 mil. A mulher foi conduzida sem lesões corporais ao Instituto de Polícia Judiciária de Corumbá. O caso foi registrado como tráfico de drogas qualificado, em razão do crime ter ocorrido em local de transporte público, conforme prevê o artigo 33, §4º da Lei 11.343/06.

