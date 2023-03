Mulher é presa em Corumbá após deixar cachorro morrer de fome

Cachorro morreu após passar fome / Diário Corumbaense

Mulher de 26 anos, moradora do bairro Guarani, em Corumbá, foi presa em flagrante por maus-tratos a cachorros. Um deles morreu após passar fome e ficar extremamente debilitado.

Policiais Civis de Corumbá foram acionados pelo disque denúncia, informou o Diário Corumbaense.

No começo da semana, a Polícia Civil recebeu a denúncia de que um cachorro de grande porte estaria amarrado em uma casa, em um arame farpado. Durante verificação dos fatos, a equipe encontrou no lado externo da residência um animal, debilitado, que não conseguia ficar em pé, além de outro cachorro que aparentava desnutrição.

O animal mais debilitado apresentava sangramentos nas patas, além de aparente desnutrição pelo baixo peso (inanição), erupções cutâneas provocadas por parasitas, além de bicheira nas patas. A equipe deu ração aos animais, que rapidamente comeram o alimento fornecido.

Vizinhos foram indagados e revelaram que a tutora do animal, não ficava na casa, saindo pela manhã para trabalhar, retornando apenas no período noturno e não deixava alimentos e água aos cães.

A prisão

Na terça feira (21), a equipe retornou ao local, para colher mais elementos de materialidade, bem como realizar a qualificação da autora, quando constataram que o animal mais debilitado havia morrido.

A delegada plantonista Camilla Gerarde, determinou a prisão em flagrante da tutora do animal, e o acionamento da Perícia para verificação do local. O corpo do cão foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Odontológico Legal (IMOL), onde será preservado para exame pericial feito por perito veterinário, que vem de Campo Grande, para determinar a causa da morte.

A mulher foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil, onde ficará à disposição da Justiça.

Ainda segundo o portal, quanto ao outro cão, a Polícia Civil informou que, aparentemente, ele está bem e permaneceu na residência. Mas, se houver decisão judicial de proibição de guarda, ele será encaminhado a um abrigo.