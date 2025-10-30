Acessibilidade

30 de Outubro de 2025 • 13:27

Ocorrência

Mulher é presa em flagrante por furto em casa em Corumbá

A ação rápida dos policiais impediu que o crime tivesse maiores prejuízos

Da redação

Publicado em 30/10/2025 às 10:20

Divulgação/ PM

A Polícia Militar de Corumbá prendeu, na madrugada desta quinta-feira (30), uma mulher de 24 anos suspeita de invadir uma residência na Rua Rio Grande do Sul, no Bairro Cristo Redentor, com a intenção de furtar objetos do interior do imóvel. A ação rápida dos policiais impediu que o crime tivesse maiores prejuízos.

De acordo com informações da PM, a equipe foi acionada pelo COPOM por volta das 4h da manhã, após denúncia de que uma mulher havia entrado na casa. Ao chegar ao local, os policiais encontraram a suspeita já contida por um morador de 51 anos, irmão do proprietário da residência, um homem de 56 anos, que não estava presente no momento da ocorrência.

Segundo relato do morador, ele ouviu barulhos vindos do telhado e, ao verificar, flagrou a mulher acompanhada de um segundo indivíduo, que conseguiu fugir levando uma garrafa térmica de cinco litros. O homem ainda informou que o comparsa é conhecido na região e já teria praticado outros furtos na mesma residência.

Durante a averiguação, a equipe policial constatou sinais de arrombamento na janela e danos no ar-condicionado da casa. A suspeita apresentava escoriações leves e recebeu voz de prisão no local, sendo encaminhada para a Primeira Delegacia de Polícia Civil de Corumbá, onde foram adotadas as providências legais cabíveis.

