Mulher é presa por porte ilegal de arma de fogo em Corumbá

Divulgação/ PM

Segundo a PM, a denúncia repassada via Copom relatava discussão entre a suspeita e o filho adolescente, além de ameaça com arma de fogo contra o ex-companheiro. No local, os policiais abordaram os envolvidos e encontraram a mulher em frente à residência indicada.

A Polícia Militar prendeu uma mulher por porte ilegal de arma de fogo e ameaça após ocorrência registrada na noite de terça-feira (16), por volta das 21h30, na Rua Alameda Antônio Leite de Barros, no Bairro Aeroporto, em Corumbá. O caso envolveu um desentendimento familiar.

Durante vistoria no veículo Prisma branco utilizado pela suspeita, os militares localizaram, à vista pelo vidro da janela, um revólver calibre .38, além de dois aparelhos celulares.

Com a confirmação da posse da arma e os relatos de ameaça, a mulher recebeu voz de prisão e foi encaminhada à 1ª Delegacia de Polícia Civil de Corumbá, junto aos demais envolvidos, para as providências legais.

