Mulher é presa por tráfico de drogas em Corumbá

Divulgação

Na tarde de terça-feira, (12) uma operação conjunta realizada pela Polícia Civil e Polícia Rodoviária Federal resultou na prisão de uma mulher de 25 anos por transporte drogas em Corumbá.



Conforme divulgado pela polícia, a ação foi realizada com base em informações da inteligência do setor de investigações gerais da 1ª Delegacia de Polícia de Corumbá, que monitorava a suspeita, devido ao seu envolvimento com transporte de substâncias ilícitas da cidade de Corumbá para Campo Grande.



A mulher foi abordada em um carro de aplicativo e apresentava volumes em seu corpo, que não condiziam com sua estrutura corporal. Diante da suspeita, ela foi revistada e acabou confessando o crime, sendo presa em flagrante por tráfico de drogas e encaminhada para a sede da 1ª Delegacia.



A polícia não informou qual o tipo e também a quantidade de droga apreendida.