Mulher é socorrida após ser ferida com golpes de faca no centro de Corumbá

Divulgação/ Bombeiros

Uma mulher, ainda não identificada, foi socorrida por uma equipe de resgate na manhã de sábado (17) após ser ferida com golpes de arma branca na região central de Corumbá.

O atendimento ocorreu na rua 13 de Junho, esquina com a Tenente Melquíades. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a vítima apresentava duas perfurações provocadas por faca, sendo uma no abdômen e outra na região lombar.

A equipe prestou os primeiros socorros no local e, em seguida, a mulher foi encaminhada ao Pronto-Socorro Municipal. Ela não portava nenhum documento de identificação no momento do atendimento.

As circunstâncias da agressão ainda são desconhecidas. A Polícia Civil deve investigar o caso.

