Mulher escapa de estupro e suspeito é preso em Corumbá

Caso está sendo investigado / (Foto: Polícia Civil)

Homem de 35 anos foi levado para a Delegacia de Polícia Civil de Corumbá após ser apontado por uma mulher, de 23 anos, de estupro na manhã de domingo, dia 1.

De acordo com boletim de ocorrência divulgado pelo site Diário Corumbaense, a vítima relatou que saiu do trabalho, por volta das 07h, e foi abordada pelo homem descrito como alto, gordo, moreno, de barba, dirigindo um Voyage prata, que se identificou como motorista de aplicativo.

A mulher relatou que o autor insistiu levá-la até a casa dela e acabou aceitando. No entanto, após entrar no carro, percebeu que ele acelerou o veículo em direção à Bolívia, e parou em uma estrada, que dá acesso à antiga Corcal. No local, ele saiu do carro, disse estar armado e a levou para o mato, conseguindo tirar a bermuda dela.

A vítima afirmou que “ com medo de ser morta” aceitou ter relações com o homem com a condição de que voltassem para o carro. Neste momento, ela avistou um ônibus e pediu socorro. O motorista parou, o que fez com que o autor fugisse. Com escoriações no joelho e mão esquerda, ela foi levada pelo condutor do ônibus para a Delegacia de Polícia Civil de Corumbá.

Informações do registro policial dão conta de que a vítima, em companhia de uma amiga, retornou ao local da abordagem e ambas conseguiram, com populares, a identificação e o endereço do acusado.

A Polícia Militar foi acionada e na casa dele, na região do Jardinzinho, policiais da Força Tática abordaram o homem e encontraram duas munições calibre .22. O indivíduo foi levado para o Distrito Policial.