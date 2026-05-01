Mulher fica ferida após briga em frente a bar no bairro Cristo Redentor, em Corumbá

Corpo de Bombeiros / Imagem ilustrativa

Uma mulher de 38 anos ficou ferida após se envolver em uma briga na noite desta quinta-feira, em frente a um bar localizado na rua Geraldino Martins de Barros, no bairro Cristo Redentor, em Corumbá.

De acordo com informações do atendimento de resgate, a ocorrência foi registrada por volta das 20h30, quando a guarnição foi acionada para socorrer uma vítima de agressão que apresentava ferimentos provocados por cacos de vidro.

No local, os socorristas encontraram a mulher, identificada pelas iniciais E.R.E., caída e com um corte no membro inferior esquerdo, na região da perna. Conforme apurado, o ferimento teria sido causado por um caco de vidro de garrafa de bebida alcoólica durante a confusão em frente ao estabelecimento.

A equipe realizou os primeiros socorros ainda no local, efetuando a hemostasia para conter o sangramento e realizando curativo no ferimento.

Após o atendimento pré-hospitalar, a vítima foi imobilizada e encaminhada ao pronto-socorro de Corumbá, onde permaneceu sob cuidados da equipe médica de plantão.

As circunstâncias da briga e da agressão não foram detalhadas no atendimento. O caso deverá ser apurado pelas autoridades competentes.