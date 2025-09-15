Mulher fica ferida após colisão entre carreta e carro na BR-262

Divulgação Corpo de Bombeiros

Uma mulher de 46 anos ficou ferida na manhã desta segunda-feira (15) após um acidente envolvendo uma carreta e um carro, na esquina da rua Marechal Deodoro com a rua Rio Grande do Sul, trecho urbano da BR-262, em Corumbá.

A vítima, que estava dentro do automóvel, sofreu uma fratura no braço esquerdo e um corte profundo na perna, na altura do joelho.

Ela recebeu os primeiros socorros no local e foi encaminhada ao pronto-socorro pela equipe de resgate. Não há informações sobre o estado de saúde do motorista da carreta

