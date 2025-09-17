Acessibilidade

17 de Setembro de 2025 • 15:34

Polícia

Mulher furta bicicleta e é reconhecida pela vítima em Ladário

A mulher confessou ter repassado a bicicleta a um homem de nacionalidade boliviana

Da redação

Publicado em 17/09/2025 às 10:56

Divulgação/ PM

A Polícia Militar de Ladário prendeu uma mulher suspeita de furtar uma bicicleta no bairro Boa Esperança, na manhã desta terça-feira (16). O veículo, de marca Pole e cor branca, pertencia a um morador que acionou a equipe após perceber o desaparecimento.

Com apoio de populares, os policiais iniciaram buscas e identificaram a suspeita, que foi localizada no período da tarde no bairro Cristo Redentor. A vítima a reconheceu como autora do furto.

Durante a abordagem, a mulher confessou ter repassado a bicicleta a um homem de nacionalidade boliviana, no bairro Aeroporto. O objeto não foi recuperado.

A suspeita foi encaminhada à 1ª Delegacia de Polícia Civil de Corumbá. No local, durante busca pessoal realizada por policiais femininas, foram encontrados R$ 134,00 em espécie, valor que também foi apresentado à autoridade policial.

Acidente

Mulher fica ferida após colisão entre carreta e carro na BR-262

