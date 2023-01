Mulher quase é agredida com garrafas após chamar atenção da irmã

Divulgação

Uma jovem de 18 anos acabou na delegacia, depois de tentar agredir com uma faca e jogar garrafas de vidro contra a irmã, de 24 anos. O caso aconteceu no bairro Maria Leite, neste domingo (1°), em Corumbá.

Conforme informações do boletim de ocorrência, todos estavam na residência, quando a vítima viu a irmã sentada no colo do namorado fazendo uso de bebida alcoólica. Ela, então, chamou a atenção da autora dizendo que a cena era imprópria para o local.

A acusada não gostou da chamada de atenção e jogou uma garrafa contra a irmã, mas não a acertou.

Ela seguiu arremessando garrafas e depois entrou na residência para pegar uma faca, mas foi contida por um irmão delas.

A Polícia Militar foi chamada e quando chegou a autora ainda estava bastante alterada e partiu pra cima da irmã tendo que ser contida pela guarnição.

Todos os envolvidos foram conduzidos à Delegacia de Polícia.