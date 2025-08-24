Acessibilidade

24 de Agosto de 2025 • 15:16

Corumbá

Mulher se fere ao ser jogada pelo ex para fora de carro em movimento

Caso ocorreu na noite de sábado (23) no bairro Guaicurus

Redação

Publicado em 24/08/2025 às 12:30

Corpo de Bombeiros, Divulgação

Uma mulher de 25 anos, foi jogada para fora de um veículo em movimento, por volta das 21h50 de sábado (23), na Rua José Barros Maciel, bairro Guaicurus, em Corumbá.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e no local, foram prestados os primeiros socorros à jovem que estava consciente, desorientada, com várias escoriações pelo corpo, fortes dores na região lombar, intensa dor de cabeça e sangramento nasal intenso.

A vítima foi encaminhada à UPA. Ela informou que o agressor foi seu ex-companheiro e que, durante o deslocamento, ele passou a agredi-la novamente, empurrando-a para fora do veículo.

Deixe a sua opinião

