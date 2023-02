Mulher se joga de carro e diz que era agredida pelo marido

Divulgação/ Polícia Militar

Mulher de 34 anos pediu ajuda da Polícia Militar após se jogar de um carro em movimento, enquanto o marido, de 45 anos, passava pelo posto de fiscalização Esdras, da Receita Federal, na fronteira entre Corumbá e Bolívia.

O homem foi detido por posse irregular de arma de fogo de uso permitido, violência doméstica, ameaça e vias de fato, conforme boletim de ocorrência.

De acordo com a vítima, ela se jogou do carro, depois de perceber a presença de policiais militares no posto de fiscalização, alegando que havia sofrido agressão física por parte do marido e que já estaria sofrendo essas agressões por vários dias seguidos.

Ela ainda disse que se jogou pelo fato de saber que o marido tinha em casa, no bairro Popular Nova, três armas de fogo, sendo uma pistola calibre 9mm (não achada no local), um revólver calibre 357 (não achada no local) e um revólver calibre 38, encontrado na casa, com 6 munições intactas pelos policiais militares.

Na casa também foi apresentado um livro com possíveis anotações de tráfico de drogas. Com policiais no local, a mulher entrou no imóvel e pegou seus pertences. Um irmão do marido dela acompanhou toda a ação policial.

A vítima e o acusado foram levados à 1ª Delegacia de Polícia Civil.