Mulher tem nariz amputado após genro a golpear com facão

Delegacia de Corumbá / Diário Corumbaense

Uma mulher de 53 anos foi socorrida em estado grave, após ter sido golpeada no rosto com um facão pelo genro. Com isso, o nariz dela foi amputado. O crime aconteceu no Centro de Corumbá.

Segundo informações do Diário Corumbaense, a equipe da PM (Polícia Militar) foi acionada por volta das 14h40 de domingo (10) pela prima do autor, um homem de 41 anos.

A mulher contou que o homem havia golpeado a sogra com um facão e a vítima sofreu um corte no rosto. Depois do golpe, a mulher caiu no chão.

O autor fugiu do local em um carro de aplicativo em direção a Ladário. A vítima foi socorrida por testemunhas a ao pronto socorro da cidade.

Ela sofreu um corte profundo no rosto com amputação do nariz, segundo o registro policial. Além disso, a mulher inalou muito sangue e precisou ser encaminhado para o CTI (Centro de Tratamento Intensivo).

O suspeito ainda não foi encontrado. O caso foi registrado na delegacia da cidade como tentativa de feminicídio e é investigado.