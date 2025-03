Renê Marcio Carneiro, PMC

O Centro de Referência de Atendimento à Mulher em Situação de Violência (CRAM) de Corumbá, em parceria com o Programa Mais Social do Governo do Estado, realizou um importante trabalho de cadastro de mulheres assistidas pelo programa.

Essa iniciativa visa garantir a essas mulheres um benefício social previsto em lei, contribuindo para sua estruturação e autonomia financeira.

O benefício é uma ferramenta essencial para que essas mulheres possam gerir seus lares e conquistar maior independência econômica, facilitando assim a ruptura do ciclo de violência.

Durante a ação, foram atendidas oito mulheres que ainda não estavam cadastradas no programa.

O atendimento ocorreu nas dependências do CRAM, como parte das atividades voltadas ao fortalecimento do protagonismo feminino no mês da mulher.