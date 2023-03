Mutirão em Corumbá elimina 24 toneladas de possíveis criadouros de dengue

Mutirão retirou toneladas de lixo / Renê Marcio Carneiro/PMC

A ação de combate à dengue em Corumbá retirou 24 toneladas de lixo no bairro Cristo Redentor.

O material poderia servir como potencial criadouro para o mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença.

O trabalho executado pela Prefeitura de Corumbá foi realizado na sexta-feira e no sábado, dias 03 e 04 de março, e reuniu equipes da Secretaria Municipal de Saúde; da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos e militares do 6° Distrito Naval da Marinha do Brasil.

O mutirão tem objetivo de desenvolver ações educativas, eliminar pequenos e grandes depósitos de larvas do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, além de conscientizar a população sobre a importância da participação de todos nas ações de combate e prevenção à doença.

Semanalmente, a Secretaria Municipal de Saúde publica no site da prefeitura o Boletim Epidemiológico da Dengue com o panorama na doença no município.