Mutirão gratuito em Corumbá facilita emissão da nova Carteira de Identidade Nacional

A Prefeitura de Corumbá, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, deu início nesta segunda-feira, 12, a um mutirão para emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN). A ação segue até sexta-feira, 16, no Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC), localizado na rua Dom Aquino, 1119, Centro. O atendimento ocorre nos períodos da manhã, das 07h30 às 11h30, e da tarde, das 13h30 às 17 horas.

Serão realizados 80 atendimentos diários, totalizando 400 emissões durante os cinco dias de mutirão. A iniciativa visa reduzir a demanda reprimida pelo documento, diante das dificuldades enfrentadas pelos moradores no atual sistema de agendamento. A ação foi articulada pelo deputado estadual Paulo Duarte, a partir de solicitação feita pelo vereador Chicão Vianna, com apoio da Secretaria de Segurança Pública do Estado.

A vice-prefeita e secretária municipal de Assistência Social e Cidadania, Bia Cavassa, destacou a adesão ao mutirão como sinal da necessidade da população. “Os 400 documentos oferecidos tiveram os agendamentos rapidamente esgotados, o que mostra que a demanda é grande”, afirmou. “Vamos seguir trabalhando para continuar garantindo cidadania, por meio da documentação, para a nossa população”, completou.

Para Mateus Márcio de Souza Malheiros, de 27 anos, vendedor, a oportunidade veio em boa hora. “Eu não estava conseguindo de jeito nenhum, já fazia um tempão que tentava”, relatou. Segundo ele, foi a esposa quem encontrou o anúncio da ação e o avisou. “É muito importante, porque tem muita gente precisando. No meu caso, ainda tenho aquela mancha preta no RG, então preciso refazer. Hoje em dia, banco, qualquer coisa que você vai fazer, não aceita mais documento assim.”

A emissão da primeira via da CIN é gratuita. Para ser atendido, deve apresentar a certidão de nascimento original e legível e o CPF, se tiver. Também podem ser levados documentos complementares, como NIS, PIS, Pasep, título de eleitor, identidade profissional, CTPS, certificado militar, comprovante de tipo sanguíneo com exame laboratorial, atestado médico, requerimento de nome social e cartão do SUS.

*As informações são da Prefeitura Municipal de Corumbá

