Mutirão para emissão do novo RG acontece em Corumbá de 12 a 16 de maio

A Prefeitura de Corumbá, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, promove de 12 a 16 de maio um mutirão gratuito para emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN). O atendimento será realizado no Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC), na rua Dom Aquino, 1119, Centro, nos períodos da manhã e da tarde.

Serão disponibilizados 80 atendimentos por dia, no período das 07h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h. Para isso, é necessário agendar o atendimento acessando o link: https://stic.corumba.ms.gov.br/rg_agenda/.

A ação tem como objetivo reduzir a demanda reprimida por emissão do documento, especialmente diante das dificuldades enfrentadas pelos moradores com o atual sistema de agendamento. A iniciativa atende à solicitação encaminhada pelo vereador Chicão Vianna ao deputado estadual Paulo Duarte, que articulou junto ao Governo do Estado, Secretaria de Segurança Pública, para a realização desse mutirão em Corumbá.

A emissão da primeira via da CIN é gratuita. Para ser atendido, o cidadão deve apresentar a Certidão de Nascimento original e legível e CPF se possuir.

Também podem ser levados documentos opcionais, como: Número de Identificação Social (NIS), Programa de Integração Social (PIS), Programa de Formação do Servidor Público (Pasep), Título de Eleitor, documento de identidade profissional emitido por órgão competente, Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), Certificado Militar, tipagem sanguínea com exame laboratorial, atestado médico ou documento que comprove condição de saúde específica, requerimento de inclusão de nome social e cartão do SUS.

Serviço

Mutirão de emissão da Carteira de Identidade Nacional

Data: 12 a 16 de maio

Horário: 7h30 às 11h30 e 13h30 às 17h

Local: CAC – Rua Dom Aquino, 1119, Centro

