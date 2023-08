Na Sudeco, prefeito de Corumbá busca recursos para infraestrutura

Divulgação

O prefeito de Corumbá, Marcelo Iunes cumpre uma extensa agenda em Brasília nesta semana. Na terça-feira, 8 de agosto, o chefe do Executivo municipal se reuniu com a superintendente da Sudeco (Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste), Rose Modesto, onde discutiu a liberação de recursos para os setores de infraestrutura urbana e para a Saúde.

“Foi uma agenda muito produtiva, onde tivemos a oportunidade de conversar com a Rose sobre alguns projetos que já estão aprovados e que dependem só da liberação dos recursos para darmos continuidade”, afirmou Marcelo Iunes.

“Temos um projeto para asfaltar mais 40 quadras em diversos bairros da cidade, com recursos da Sudeco e contrapartida da prefeitura. Temos outro para revitalizar parte da nossa Orla Portuária, também com a aplicação de recursos próprios e ainda a revitalização das praças do bairro Generoso e da Alameda Vulcano, onde serão aplicados R$ 300 mil da Sudeco e pelo menos R$100 mil de recursos do Município”, detalhou o prefeito.

“Aproveitamos a agenda para discutir outros projetos para a área de infraestrutura e também para viabilizar mais investimentos para a Santa Casa de Corumbá. A superintendente Rose Modesto nos garantiu que a Sudeco vai trabalhar para destinar R$ 1,5 milhão para a compra de remédios e mais R$ 500 mil para aquisição de insumos”, complementou Marcelo Iunes.

O secretário municipal de Governo, Luiz Antônio Pardal, e o vereador Genilson José também participaram da reunião. “Foi uma agenda realmente muito produtiva, onde avançamos em questões que vão beneficiar toda a população corumbaense. Fomos muito bem recebidos pela superintendente Rose Modesto e estamos otimistas de que esses e outros projetos serão viabilizados pela Sudeco”, afirmou o secretário de Governo, Luiz Antônio Pardal.