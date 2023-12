Natal Estrelado entrega brinquedos e encanta mais de 20 mil pessoas em Corumbá

Prefeitura de Corumbá

Ao menos 20 mil pessoas, segundo a organização da festa, participaram da terceira edição do Natal Estrelado, realizada no último sábado (9), na Esplanada da Nob, em Corumbá.

Segundo a Prefeitura Municipal, diante da grandiosidade do evento, que entregou 8 mil brinquedos para crianças de 0 a 8 anos inscritas no CadÚnico e assistidas pelos CRAS, o prefeito Marcelo Iunes planeja tornar a festa em lei municipal.

Conforme o prefeito, o objetivo é inovar sempre. "Este ano conseguimos ampliar a entrega de presentes para crianças até oito anos, trouxemos mais atrações também. A cada ano que passa, com certeza, teremos inovações. Vamos enviar para a Câmara Municipal um projeto de lei tornando a realização do Natal Estrelado uma obrigação. Não podemos deixar morrer este sonho já realizado e uma festa concretizada para nossas famílias", disse.

Marcelo Iunes reforçou que a amplitude do Natal Estrelado tornou a festa um evento para toda a população, sem deixar de atender as crianças assistidas pelos CRAS de Corumbá e inscritas no CadÚnico. "É um momento importante para estas família, muitas delas não teriam condições e felizmente as crianças receberam seus brinquedos. Mas, temos aqui shows, atrações, brinquedos infláveis, sorteios e a chegada do Papai Noel. É uma festa mesmo que, felizmente, estamos conseguindo oferecer e entregar presentes para as crianças dos nossos CRAS".

O prefeito destacou o apoio dos parceiros para a realização do evento. "Essa é uma festa que a Prefeitura não conseguiria bancar sozinha. Agradeço, de coração, a Estrela pela doação dos brinquedo e de todos os demais empresários e parceiros que nos apoiaram. Eles foram muito importantes, só conseguimos fazer essa grande festa com a ajuda deles. Agradeço a todos que colaboraram e a gente vê o resultado na felicidade das crianças. Agradeço a todos os parceiros que colaboraram", afirmou Iunes que também estuda ampliar a faixa-etária dos contemplados para até 10 anos.

Marcelo Iunes frisou que a realização do Natal Estrelado além de “trazer momentos de felicidades” também celebra a essência do Natal com a “lembrança do nascimento de Jesus e a lição de carinho e fraternidade que ele nos ensinou”, disse. O evento também marca a abertura das comemorações natalinas na cidade.

Ao longo de todo o ano, a Prefeitura está ao lado das famílias diretamente beneficiadas com a realização do Natal Estrelado. A Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania está ao lado destas famílias o ano inteiro, trabalha junto delas e sabe as dificuldades que cada uma enfrenta.



Promovida pela Prefeitura de Corumbá, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, o Natal Estrelado contou com a parceria da 3A Mining Mineração, J&F Mineração, AL Santos, Unipav, Alô Gás e Água, Exclusiva Colchões, Gazin, Cardoso Transporte, Viação Cidade Corumbá, Andorinha, Marinha do Brasil, Sanesul, Ala Telecom e Pesqueiro da Odila.

Festa para toda a família

Responsável pela coordenação e comando do Natal Estrelado, a secretária Municipal de Assistência Social e Cidadania, Amanda Balancieri Iunes, exaltou a ampliação do total de crianças contempladas com brinquedos.

"Conseguimos aumentar a faixa-etária para o público de zero a oito anos e assim elevamos para oito mil o número de crianças presenteadas. Também conseguimos o apoio de vários parceiros, isso permitiu sorteios de brindes como bicicleta, tablet, eletrodoméstico, eletroeletrônico, além de premiação em dinheiro, que somou 15 mil reais em dinheiro. É uma festa não somente para a criança, é para toda a família", disse. "Agradeço o apoio fundamental do Governo do Estado, da Fábrica Estrela e de muitos outros parceiros”, completou a secretária de Assistência Social e Cidadania.

Amanda Iunes destacou que a Prefeitura de Corumbá, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, realiza ações e trabalha políticas públicas ao longo de todo o ano, visando a melhoria da qualidade de vida das famílias referenciadas pelos CRAS do Município.

Durante a festa foram sorteados 1 tanquinho, 1 conjunto de mesa de jantar de 4 lugares, 1 fogão 4 bocas, 1 cama box casal, 1 guarda roupa, 1 armário de cozinha, 1 jogo de sofá, 1 televisão, 1 geladeira, tabletes, bicicletas, ventiladores e ainda 1 prêmio de R$ 5 mil, 2 prêmios de 2,5 mil, 5 prêmios de R$ 1 mil e vários outros prêmios. Houve ainda a chegada do Papai Noel - a bordo de helicóptero do 6° Distrito Naval - e show do Mundo Bita Oficial.

Participando do Natal Estrelado, o secretário Municipal de Governo, Luiz Antônio Pardal, disse que o ambiente criado na Esplanada da Nob era de "muito amor, carinho, felicidade e união. Fico muito feliz de ter a chance de participar dessa grande festa. Agradeço a todos os parceiros que acreditaram nesse projeto que traz imensa alegria para nossas crianças e suas famílias".

O Natal Estrelado

Aberto para toda a população, o Natal Estrelado ofereceu uma série de serviços públicos; atividades de lazer e diversão para as crianças e toda a família. Além da entrega de brinquedos; sorteios de vários brindes; diversas atrações culturais, música; dança; distribuição de pipoca; algodão doce; picolés; refrigerantes e diversas guloseimas para as crianças. Também foram oferecidos serviços como atualização do CadÚnico, vacinação, aferição de pressão, teste de glicemia e orientações para crianças e adultos; realização de campanha pelo Enfrentamento ao Abuso e Exploração Sexual, orientação sobre benefícios eventuais e corte de cabelo totalmente de graça.