Nota de esclarecimento sobre transferência de pacientes

A Prefeitura de Corumbá esclarece que tem realizado a transferência de pacientes internados na Santa Casa para outras cidades sempre que solicitado pelo hospital. Esse transporte é feito por ambulância Tipo D (UTI Móvel) pertencente à Secretaria Municipal de Saúde.

No feriado do dia 7 de setembro, o veículo apresentou um problema mecânico cuja solução depende de peças que não são encontradas no mercado local. Mesmo com o feriado, a equipe da Secretaria de Saúde tem se empenhado para solucionar o problema.

Na última sexta-feira, dia 8, uma paciente do hospital precisou ser encaminhada para Campo Grande. O Município contou com o apoio da Secretaria de Saúde de Miranda para fazer o transporte. Nesse sábado, dia 9, outro paciente necessitou ser transferido para a Capital.

Ocorre que, no sistema da Santa Casa, esse paciente seria de Ladário. Somente neste domingo, 10, foi retificado que ele residia em Corumbá. O prefeito Marcelo Iunes foi informado da situação no final da manhã e prontamente cobrou providências do hospital e da Secretaria de Saúde.

Novamente o Município contou com o apoio da Prefeitura de Miranda e providenciou a transferência nesta noite.

A Prefeitura esclarece ainda que já está em fase de licitação a aquisição de uma nova ambulância Tipo D. O veículo será adquirido com recurso de uma emenda conjunta de 12 vereadores de Corumbá. A locação de mais ambulância Tipo D também está em processo de licitação.