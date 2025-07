Novo semáforo melhora saída de viaturas dos Bombeiros em Corumbá

O sistema é acionado manualmente por meio de uma botoeira localizada na sala de rádio do quartel. Quando ativado, o sinal interrompe o tráfego nos dois sentidos da via por cerca de um minuto, permitindo que os veículos de socorro saiam com rapidez e segurança.

Um novo conjunto de semáforos foi instalado em frente ao quartel do Corpo de Bombeiros Militar em Corumbá, com o objetivo de garantir mais agilidade e segurança na saída das viaturas em atendimentos de emergência.

Diferente dos semáforos convencionais, esse modelo permanece com o sinal verde liberado para o fluxo normal da rua e só muda quando há necessidade de saída emergencial. A proposta é reduzir o risco de acidentes e otimizar o tempo de resposta dos bombeiros.

O comandante do 3º Grupamento de Bombeiros Militar, Tenente-Coronel Pablo Diego Barros de Jesus, ressaltou a importância do apoio da imprensa na divulgação do funcionamento do equipamento, reforçando que a colaboração da população é essencial para um trânsito mais seguro.

