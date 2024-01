Números de acidentes com vítimas fatais tem redução de 40% em Corumbá

PMC, Divulgação

O número de acidentes de trânsito com vítimas fatias em Corumbá teve queda de 40% em 2023, conforme os dados da planilha estatística da Secretaria Municipal de Saúde analisados pela Agência Municipal de Trânsito e Transporte (AGETRAT).

O gráfico mostra que o número de vítimas atendidas com escoriações, fraturas e outras lesões aumentou no mesmo período. Em média, 115 pessoas foram atendidas no Pronto Socorro e UPA por mês no ano de 2022. Já no ano de 2023 a média aumentou para 133 pessoas atendidas mensalmente, oriundas de sinistros de trânsito.

A maioria dos das vítimas em ambos anos estavam pilotando ou eram passageiras de motocicletas, em torno de 900 vítimas por ano, o que representa 63% do total das pessoas atendidas pelos órgãos de saúde vitimas de sinistros de trânsito.

Segundo o diretor-presidente da AGETRAT, José Wagner, nenhuma morte é aceitável. "Temos ações e campanhas que reforçam essa ideia periodicamente para que possamos trabalhar com a meta de zerar o número de mortes no trânsito em nossa região. Sabemos que não depende somente do órgão de trânsito, mas de uma consciência de quem participa do trânsito. Apesar de ser uma redução, não é uma informação boa, pois foram 6 vidas que ficaram por acidentes que muitas vezes poderia ser evitada".

O especialista em Psicologia do Trânsito e assessor-executivo da AGETRAT, Jeferson Braga, disse que o ser humano muitas vezes muda seu comportamento ao assumir a direção do veículo. "Esse fator aliado a crescente quantidade da frota tem gerado um aumento gradativo no número de sinistros de trânsito. Os equipamentos de sinalização voltados a redução da velocidade e controle de tráfego são importantes para uma diminuição de acidentes graves e fatais".