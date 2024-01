Oficial da Marinha morre após perder controle do veículo e bater em árvore

Corpo de Bombeiros de Corumbá

Um oficial da Marinha que ainda não teve a identidade revelada, morreu após colidir o carro que conduzia em uma árvore. O acidente aconteceu por volta das 7h20 desta segunda-feira (22), na BR-262, em Corumbá, próximo ao Assentamento Urucum.

Conforme informações do Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada às 7h25 para atender uma ocorrência de acidente na rodovia BR-262, distante 13 km de Corumbá.

Chegando ao local, a equipe se deparou com um veículo Volkswagen totalmente destruído com um homem no interior do veículo, infelizmente já sem sinais vitais.

Houve necessidade de usar o desencarcerador para retirar o corpo das ferragens.

Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima seria um oficial da Marinha do Brasil que estaria sozinho no veículo.

O veículo seguia sentido Campo Grande a Corumbá.

A perícia foi acionada, juntamente com a Polícia Rodoviária Federal.

