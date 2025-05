Oficina de Dança de Corumbá dá início às aulas de 2025 nesta segunda-feira

Assessoria de Comunicação

A tradicional Oficina de Dança de Corumbá inicia o ano letivo de 2025 nesta segunda-feira, 12 de maio, com um evento especial às 18h, na sede localizada na Rua Antônio João, nº 136, no Centro da cidade. O momento de abertura será voltado para recepcionar os alunos matriculados e seus responsáveis, além de apresentar a equipe de professores e orientar sobre a rotina das aulas.

Com aproximadamente 300 alunos já confirmados, as atividades acontecerão nos períodos da manhã, tarde e noite, sendo que a maior movimentação ocorrerá entre 15h30 e 21h, em função do horário de liberação das escolas em tempo integral. As aulas são gratuitas e abertas a crianças, adolescentes e jovens da cidade.

As matrículas continuam abertas, com prioridade para estudantes da Rede Municipal de Ensino, mas alunos de escolas estaduais e particulares também podem participar. Para se inscrever, é necessário apresentar documentos pessoais do aluno e do responsável, comprovante de residência, cartão de vacinação e declaração de matrícula escolar.

A equipe pedagógica é composta principalmente por professores concursados, o que garante estabilidade e qualidade no ensino das diversas modalidades, como danças urbanas, ballet clássico, hip hop e dança contemporânea. A sede do projeto também está recebendo melhorias para melhor acolher os estudantes.

Criada em 1999, a Oficina de Dança é uma iniciativa da Prefeitura de Corumbá, por meio da Fundação da Cultura, com foco em promover inclusão social, cultura, criatividade e expressão por meio da dança.

*As informações são da Prefeitura Municipal de Corumbá

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:



Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!