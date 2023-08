Oficinasem Corumbá seguem com inscrições abertas

Renê Marcio/ PMC

As vagas para as oficinas do Grêmio Recreativo Escola de Samba Mirim “Corumbá do Amanhã” seguem abertas em Corumbá.

As atividades proporcionarão aos participantes a oportunidade de aprender e aprimorar suas habilidades em diferentes áreas do universo do samba. As oficinas disponíveis são: Bateria, Canto, Cavaquinho, Mestre-sala e Porta-bandeira, Passistas e Comissão de frente.

O trabalho é voltado para crianças e jovens, entre 8 e 17 anos, interessados em vivenciar a cultura do samba e desenvolver suas aptidões artísticas. Com uma equipe de profissionais experientes e apaixonados pelo ritmo, o Grêmio Recreativo Escola de Samba Mirim "Corumbá do Amanhã" busca transmitir os valores e tradições dessa manifestação cultural tão importante.

Para se inscrever, basta clicar aqui e ver os links correspondentes a cada oficina.

O projeto é da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania.