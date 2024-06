Onça e filhotes são flagrados em área de reflorestamento em Corumbá

Reprodução

A equipe de monitoramento do IHP (Instituto Homem Pantaneiro) está conseguindo acompanhar uma família bem especial: a onça pintada Borboleta e seus filhotes Carandá e Bocaiúva.



Segundo o IHP, um dos filhotes dela, ficou “desaparecido”, mas a surpresa positiva aconteceu na área de recuperação na RPPN (Reserva particular do patrimônio natural) Penha Acurizal, em Corumbá, onde foram plantadas 25 mil mudas.

A coordenadora do programa Felinos Pantaneiras, Mariana Queiroz, fala mais sobre o avistamento. “Carinhosamente chamada de Borboleta (por conta do formato de suas rosetas), essa onca-pintada teve seu primeiro registro em março de 2023. Estava com dois filhotes (Carandá e Bocaiúva) ainda bem pequenos. Meses depois, só Borboleta e Bocaiúva foram avistadas. Achamos que Borboleta havia perdido Carandá. Agora em 2024, em uma das cameras traps instaladas em área de recuperação, tivemos o registro novamente de Borboleta e seus dois filhotes, que já estão maiores e logo vão seguir pelo ciclo da vida”, disse.

