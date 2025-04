Onça-pintada é avistada próxima à área urbana de Corumbá

Reprodução

Uma onça-pintada foi avistada nas proximidades do posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Corumbá, região que fica a cerca de dois quilômetros da área urbana da cidade e próxima à divisa com a Bolívia. O flagrante, registrado em vídeo e compartilhado por moradores nas redes sociais, chamou a atenção pela proximidade do animal com a zona urbana.



Segundo relatos locais, a, ponto turístico e comercial de Corumbá, localizado às margens do rio Paraguai.



A ocorrência reforça o alerta sobre a presença de grandes felinos nas regiões urbanizadas próximas ao Pantanal, especialmente em períodos de cheia ou mudanças no comportamento das presas naturais. Embora a aparição de onças não seja incomum no bioma, a aproximação desses animais das áreas habitadas levanta preocupações sobre segurança e conservação.



Até o momento, não há registro de incidentes envolvendo moradores ou animais domésticos. Autoridades ambientais devem ser acionadas para monitorar a situação e, se necessário, realizar ações de manejo para garantir a segurança da população e do animal.

