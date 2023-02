Onça-pintada 'visita' sede da PRF em Corumbá

A imagem foi publicada nas redes sociais do SinPRF-MS / Divulgação/SinPRF-MS

Após caminhar às margens da BR-262, o animal seguiu caminho pela mata, na Baia do Jacadigo.

A imagem foi publicada nas redes sociais do SinPRF-MS (Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais do Mato Grosso do Sul).

"Cão farejador que nada, aqui no Pantanal sul-mato-grossense o combate ao tráfico de drogas é feito na unha...das onças", diz a legenda.