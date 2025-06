Onças perto de casas mobilizam ações em Corumbá

Divulgação

Equipes da Prefeitura de Corumbá, da Fundação de Meio Ambiente do Pantanal (FMAP), Ibama/Prevfogo, Polícia Militar Ambiental (PMA) e Instituto Homem Pantaneiro (IHP) se reuniram com moradores da região da Cacimba para discutir medidas de segurança após avistamentos de onças próximos a residências e criações.

Ações de monitoramento e afugentamento

Durante o encontro, os órgãos explicaram as próximas etapas do plano de ação interinstitucional, que inclui estratégias de afugentamento dos felinos, instalação de câmeras de monitoramento e reforço na orientação à população. Técnicos percorreram áreas com sinais recentes da presença dos animais e mapearam rotas prováveis de circulação.