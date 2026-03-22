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TRÃ‚NSITO

Ã”nibus de turismo fica preso em rotatÃ³riaÂ em CorumbÃ¡

Caso aconteceu no bairro Aeroporto na noite deste sÃ¡bado; motorista nÃ£o ficou ferido

RedaÃ§Ã£o

Publicado em 22/03/2026 Ã s 14:27

Atualizado em 22/03/2026 Ã s 14:29

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Corpo de Bombeiros de CorumbÃ¡

Um ônibus de turismo causou transtornos no trânsito na noite deste sábado (21), após ficar preso em uma estrutura de contenção na rotatória das ruas 21 de Setembro com Porto Carreiro, no bairro Aeroporto, em Corumbá.

Segundo informações apuradas, o veículo tentava contornar a rotatória quando acabou ficando encavalado em uma barra de madeira instalada na esquina para proteção de um imóvel. Com isso, o ônibus ficou imobilizado e bloqueou parcialmente a via.

O motorista, um homem de 55 anos, estava consciente, orientado e não apresentava ferimentos. Ele permaneceu no local durante o atendimento e não precisou ser encaminhado para unidade de saúde.

O trânsito na região ficou temporariamente prejudicado até a retirada do veículo e liberação da via. As circunstâncias do ocorrido indicam que a manobra no local pode ter contribuído para o incidente.

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