Ônibus é flagrado com mais de 65 kg de drogas em Corumbá

Após a pesagem, foram contabilizados 27,10 quilos de skunk, 27,30 quilos de pasta base e 10,90 quilos de cloridrato de cocaína.[
Divulgação/ PRF
Durante fiscalização realizada na noite de sexta-feira (31), por volta das 23h30, no km 708 da BR-262, em Corumbá, uma equipe policial apreendeu grande quantidade de entorpecentes transportados em um ônibus interestadual que fazia a linha Corumbá–São Paulo/SP.
O coletivo, um ônibus Scania de cor preta, era conduzido por um homem de 37 anos. Durante a verificação no bagageiro, os agentes identificaram algumas bagagens com peso excessivo e forte odor característico de substância entorpecente. Ao realizarem a abertura das malas, foram encontradas drogas análogas à skunk, pasta base de cocaína e cloridrato de cocaína.
Após a pesagem, foram contabilizados 27,10 quilos de skunk, 27,30 quilos de pasta base e 10,90 quilos de cloridrato de cocaína. Com base na lista de passageiros, o condutor informou que as bagagens pertenciam a um passageiro de nacionalidade boliviana, que estava no ônibus, mas negou a propriedade do material.
Diante dos fatos, o condutor, o passageiro, o ônibus e todo o material entorpecente apreendido foram encaminhados à Delegacia de Polícia Federal de Corumbá para as providências legais cabíveis.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Trânsito
A vítima relatava fortes dores no tornozelo direito e apresentava sangramento no dedão do pé direito
Fé
Durante o período do novenário, haverá missa todos os dias às 19 horas, fortalecendo a espiritualidade da comunidade e promovendo momentos de oração e reflexão.
Tempo
A previsão é de aproximadamente 20mm de chuva neste domingo na região
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS