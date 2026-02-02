Ônibus é flagrado com mais de 65 kg de drogas em Corumbá

Divulgação/ PRF

Durante fiscalização realizada na noite de sexta-feira (31), por volta das 23h30, no km 708 da BR-262, em Corumbá, uma equipe policial apreendeu grande quantidade de entorpecentes transportados em um ônibus interestadual que fazia a linha Corumbá–São Paulo/SP.



O coletivo, um ônibus Scania de cor preta, era conduzido por um homem de 37 anos. Durante a verificação no bagageiro, os agentes identificaram algumas bagagens com peso excessivo e forte odor característico de substância entorpecente. Ao realizarem a abertura das malas, foram encontradas drogas análogas à skunk, pasta base de cocaína e cloridrato de cocaína.



Após a pesagem, foram contabilizados 27,10 quilos de skunk, 27,30 quilos de pasta base e 10,90 quilos de cloridrato de cocaína. Com base na lista de passageiros, o condutor informou que as bagagens pertenciam a um passageiro de nacionalidade boliviana, que estava no ônibus, mas negou a propriedade do material.



Diante dos fatos, o condutor, o passageiro, o ônibus e todo o material entorpecente apreendido foram encaminhados à Delegacia de Polícia Federal de Corumbá para as providências legais cabíveis.

