Opera Corumbá tirou 348 pessoas da fila de espera em 2023

PMC

Lançado em março do ano passado pelo prefeito Marcelo Iunes, o programa Opera Corumbá já atendeu 348 pacientes que estavam na fila de espera por uma cirurgia eletiva na Rede Pública de Saúde. Os procedimentos mais realizados até agora foram os de colecistectomias (intervenção cirúrgica que tem como objetivo remover a vesícula biliar) e hernioplastias (nome dado à cirurgia usada para o tratamento da hérnia na parede abdominal).

Criado com o objetivo de acelerar o atendimento no Sistema Único de Saúde (SUS), o Opera Corumbá executou, até agora, R$ 600.683,06 (seiscentos mil e seiscentos e oitenta e três reais) de um orçamento total de R$ 1.724.401,12 (um milhão, setecentos e vinte e quatro mil, quatrocentos e um reais e doze centavos), recursos próprios do Executivo municipal.

A secretária municipal de Saúde, Beatriz Assad, lembra que a quantidade de procedimentos executados pelo programa municipal depende diretamente da capacidade de atendimento da Santa Casa, instituição conveniada para realização das cirurgias. “Até o momento, a Central de Regulação Municipal já encaminhou 952 solicitações de procedimentos para o hospital”, afirmou Beatriz.

Paralelamente ao Opera Corumbá, a Prefeitura também integrou-se ao projeto ‘MS Saúde: Mais Saúde, Menos Filas’, executado com recursos do Governo do Estado. Nessa iniciativa, o município realizou 267 cirurgias oftalmológicas, obtendo um investimento de R$ 192.564,60 (cento e noventa e dois mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e sessenta centavos).

“Essa participação ativa no programa estadual, contribuiu significativamente para reduzir a fila de espera e melhorar o atendimento aos usuários que necessitam de intervenções oftalmológicas aqui em nossa cidade. Nosso objetivo é de realizar 800 procedimentos até o final do ano”, completou Beatriz Assad.

Para o Ano I do projeto MS Saúde, 38 estabelecimentos de Saúde de 32 municípios fizeram a adesão para a realização de cirurgias eletivas. E mais 34 estabelecimentos de saúde de 19 municípios fizeram a adesão para a realização de exames com a finalidade diagnóstica. Com recurso federal, há 22 estabelecimentos de saúde de 20 municípios que estão credenciados para a realização de cirurgia eletiva.