Operação conjunta com Exército, PF e PM apreende mais de R$ 1,4 milhão em drogas no Pantanal

Mais de 500 militares estão envolvidos nas ações preventivas / Divulgação

A ação, denominada Operação Ágata Pantanal II, entre os dias 15 e 21 de junho, apreendeu mais de R$ 1,4 milhões em drogas. A operação contou com tropas do Exército e com a participação de agentes dos órgãos de segurança pública e fiscalização estaduais e federais.

A 18ª Brigada de Infantaria de Pantanal realizou operações militares concentradas no Pantanal sul-mato-grossense, com objetivo de prevenir e reprimir os crimes transfronteiriços e ambientais na faixa de fronteira.

Os mais de 500 militares envolvidos nas ações preventivas e repressivas realizaram patrulhamentos terrestres e fluviais, postos de bloqueio e controle de estradas, abordagens e revistas de pessoas, veículos e embarcações. Durante a atividade, foram utilizados os meios do Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras (SISFRON) como forma de apoio as operações.

A operação resultou em mais de um milhão e quatrocentos mil de reais em prejuízo ao crime organizado, com a apreensão de 4 kg de maconha, 15 kg de cocaína, 38 kg de pasta base de cocaína, dentre outras mercadorias fruto de contrabando e descaminho.

Como é tradição nas operações do Exército, as ações repressivas ocorreram de modo coordenado com ações de assistência social às famílias da região. Nas localidades de Urucum, Porto Esperança e Albuquerque, no município de Corumbá, e em Matadouro, no município de Porto Murtinho, foram realizadas ações cívico-sociais com atendimentos médicos e odontológicos, corte de cabelo gratuito, distribuição de alimentos, medicamentos, roupas e brinquedos.

A 18ª Brigada de Infantaria de Pantanal é responsável pelo controle de cerca de 822 quilômetros de fronteira do Brasil com o Paraguai e a Bolívia.