Operação conjunta reforça combate à criminalidade na fronteira de Corumbá

Divulgação/ PM

O 6º Batalhão de Polícia Militar (BPM) realizou, na última quarta-feira (7), uma ação de fiscalização e patrulhamento ostensivo na faixa de fronteira entre Corumbá (MS) e Puerto Quijarro, na Bolívia.



A operação foi desenvolvida em parceria com a Polícia Boliviana, em uma atuação coordenada para o enfrentamento a crimes transfronteiriços, como tráfico de drogas, contrabando, receptação de veículos furtados e circulação de foragidos da Justiça.



Durante a ação, equipes realizaram abordagens a veículos e pessoas em pontos estratégicos de acesso ao território brasileiro. A medida busca aumentar a segurança na região pantaneira e reforçar a presença policial em áreas de risco.



De acordo com o 6º BPM, a iniciativa integra esforços entre instituições brasileiras e bolivianas para fortalecer o combate à criminalidade e garantir a proteção da população que vive na fronteira.

