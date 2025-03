OperaÃ§Ã£o contra abuso infantil cumpre mandados em CorumbÃ¡

Divulgação Polícia Civil

A Polícia Federal cumpriu, na manhã desta quarta-feira (12), mandados de busca e apreensão em Corumbá, como parte da Operação Nacional “Proteção Integral”.

A operação, que contou com o apoio da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul e da Delegacia de Atendimento à Infância, Juventude e Idoso (DAIJI), resultou na execução de três mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva no município.

A ofensiva faz parte de uma mobilização nacional que abrange 22 estados e envolve cerca de 340 policiais federais. No total, a operação cumpriu 72 mandados de busca e apreensão e expediu seis mandados de prisão preventiva. Além disso, 26 suspeitos foram presos em flagrante durante as ações em diversas regiões do país.