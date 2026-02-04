Operação do CAF garante R$ 40 milhões em investimentos para Corumbá

O projeto está estruturado em três eixos principais: Mobilidade e Desenvolvimento Urbano, Gestão Fiscal e Gestão do Programa
O município de Corumbá deu um passo decisivo na busca por investimentos de grande porte para o seu desenvolvimento. O prefeito Dr. Gabriel Alves de Oliveira sancionou na última semana a Lei Municipal nº 3.020, de 3 de fevereiro de 2026, que autoriza a contratação de uma operação de crédito externo com o Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe (CAF), com garantia da União. O financiamento, no valor de 32 milhões de dólares, somado a uma contrapartida municipal de 8 milhões de dólares, totaliza um investimento estimado em 40 milhões de dólares para o "Projeto de Desenvolvimento de Corumbá – Pantanal Urbano".
A sanção da lei foi acompanhada por uma reunião estratégica no Paço Municipal entre o prefeito e uma comitiva do CAF, liderada pelo executivo sênior no Brasil, José Rafael Neto. O encontro serviu para alinhar as etapas seguintes da cooperação. O prefeito Gabriel Oliveira destacou que a iniciativa representa um marco para o futuro da cidade, permitindo investimentos estruturantes com responsabilidade fiscal e foco na melhoria da qualidade de vida da população.
O projeto está estruturado em três eixos principais: Mobilidade e Desenvolvimento Urbano, Gestão Fiscal e Gestão do Programa. No eixo de mobilidade, estão previstas ações de drenagem e pavimentação em bairros como Maria Leite, Aeroporto e Nova Corumbá, visando mitigar os impactos das fortes chuvas. Destaque também para a criação de um binário viário ligando o bairro Aeroporto à Parte Alta, com ciclovia e arborização, e para a construção do Parque Linear Ferroviário, um espaço de lazer com passarelas, ciclovia, quiosques e áreas de convivência.
Um dos projetos mais emblemáticos é a construção de um Parque Tecnológico, um centro de inovação com cerca de 6 mil metros quadrados. O espaço, que adotará conceitos de eficiência energética e integração com a paisagem, terá áreas de coworking, auditório e ambientes para pesquisa multidisciplinar, com o objetivo de reter talentos e fomentar o empreendedorismo local.
A secretária municipal de Governo e Gestão Estratégica, Josileia Rigo Marques, explicou que parte significativa do financiamento será direcionada ao fortalecimento da gestão fiscal do município. Um dos objetivos é reestruturar o fluxo financeiro, especialmente em relação a uma dívida existente com o Fonplata, liberando recursos anuais que podem ser realocados para áreas essenciais como saúde e educação. Ela ressaltou que, por exigência do CAF, 50% dos recursos devem obrigatoriamente ser aplicados em investimentos físicos e obras estruturantes.
A legislação aprovada estabelece todas as bases legais para a operação, incluindo a possibilidade de vinculação de receitas municipais como contragarantia e a abertura de créditos adicionais necessários. A contratação final do empréstimo está condicionada ao atendimento de exigências legais, incluindo a análise da capacidade de pagamento do município e, se necessário, autorização do Senado Federal. Com a lei sancionada e o diálogo com o CAF em andamento, Corumbá avança na concretização de um plano ambicioso para transformar sua infraestrutura urbana e seu futuro socioeconômico.
