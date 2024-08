Operação em Corumbá apreende de anabolizantes a Madeira ilegais

Diário Corumbaense

A segunda fase da Operação Terminus, em Corumbá, teve a apreensão de seis toneladas de produtos sem documentação legal, como anabolizantes, madeiras nobres e eletrônicos.

A ação foi feita ao longo da semana pela Receita Federal de Corumbá, contando com o apoio da Polícia Federal, Polícia Militar e o Ministério da Agricultura e Pecuária e Abastecimento.

Segundo o site Diário Corumbaense, foram realizadas fiscalizações no Posto Esdras, fronteira com a Bolívia; estradas vicinais; no Posto Fiscal Lampião Aceso, na BR-262 e em lojas do comércio local.

Foram apreendidas diversas sacas contendo produtos in natura, grande quantidade de anabolizantes para equinos, brinquedos, madeiras nobres, eletrônicos, vestuários contrafeitos (marcas falsas), todos sem documentação legal.

O nome Terminus faz alusão ao deus romano protetor das fronteiras.