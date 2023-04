Pai apela para que corumbaenses ajudem a achar filho desaparecido

Delegacia de Corumbá / Divulgação

Paulo Pereira Nunes está desaparecido e o pai Valdir Nunes Rondon apela para que corumbaenses e moradores da região de Corumbá repassem informações que possam levá-lo ao encontro de seu filho.

Ele foi até a Polícia Militar pedir apoio e encontrar o filho, onde registrou ocorrência, informou o Diário Corumbaense.

De acordo com as poucas informações repassadas pelo homem, o filho está com uma das pernas e um dos braços engessados. Paulo Pereira teria saído de Campo Grande rumo a Corumbá. Ele foi deixado no Terminal Rodoviário, de Corumbá, na última terça-feira, dia 11, e desapareceu.

Qualquer informação sobre o paradeiro dele, pode ser repassada ao pai pelo telefone (67) 99994-0316 ou (67) 99835-7088, contato do irmão do desaparecido.