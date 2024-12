Pai e filho são procurados por duplo assassinato em Corumbá

Reprodução, Video

Pai e filho, um homem de 51 anos e um jovem de 24, são procurados pela Polícia Civil, acusados de duplo assassinato, ocorrido na noite de 24 de dezembro, em Corumbá.

Policiais da 1ª Delegacia de Polícia de Corumbá, com apoio do GARRAS (Delegacia Especializada em Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros), cumpriram mandados busca e apreensão, no endereço dos autores, conforme o Diário Corumbaense.

Segundo a Polícia Civil, as vítimas, Estefferson Galvão Soares (40) e Javier Cerruto Soares (29), foram executadas por causa de um conflito familiar e os dois homens, parentes das vítimas, estão foragidos desde a expedição dos mandados de prisão.

Eles se apresentaram à Polícia no dia 26 de dezembro, prestaram depoimento e foram liberados porque os mandados de prisão ainda não tinham sido expedidos.

Durante as buscas realizadas pelos policiais, foram apreendidos uma arma longa, uma pistola calibre .380 e um celular, que serão periciados para auxiliar no andamento das investigações.

A Polícia Civil faz buscas para prendê-los. Qualquer informação sobre o caso pode ser comunicada, de forma anônima, ao Disque Denúncia: 3234-7111.