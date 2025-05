Palco do Festival América do Sul tem a presença de dois ex-governadores na abertura

Silvio de Andrade

Com a presença de dois ex-governadores do Estado, sendo José Orcírio Miranda dos Santos, o Zeca do PT, e Reinaldo Azambuja, a 18ª edição do Festival América do Sul, em Corumbá, foi aberta na noite desta quinta-feira (15).

O público começou tímido, mas foi chegando em grupos de famílias, descendo as ladeiras a pé, e lotou o porto geral com o início dos shows, publicou o Campo Grande News.

Este ano, o festival concentrou suas múltiplas atividades na orla portuária, valorizando o patrimônio histórico representado pelo Casario do Porto, o Rio Paraguai e a natureza, que se descortina logo à frente da cidade com as belezas do Pantanal. O evento promovido pelo Governo do Estado deve atrair mais de 80 mil pessoas até domingo.

A cerimônia de abertura, realizada no segundo palco (na área da Ferradura, em frente ao Casario do Porto), foi prestigiada pelo ex-governador Zeca do PT, hoje deputado estadual, que idealizou o Festival América do Sul em 2004. O festival foi mantido pelos demais governadores, dentre os quais Reinaldo Azambuja, também presente.

A abertura do festival contou ainda com a presença dos deputados federais Dagoberto Nogueira e Beto Pereira, deputado estadual Junior Mochi e o secretário estadual de Turismo, Esporte e Cultura, Marcelo Miranda. Ao final, foram premiados os alunos da rede pública de ensino vencedores do Concurso Soy Loco Por Ti América, que este ano teve como tema o Forte Coimbra.

