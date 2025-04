Pantanal recebe primeira queima prescrita para prevenção de incêndios

Ewerton Pereira

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul deu início a uma ação inédita de prevenção contra incêndios no Parque Estadual do Pantanal do Rio Negro, com a realização da primeira queima prescrita da região. A técnica, conduzida pelo Corpo de Bombeiros Militar (CBMMS), visa reduzir a vegetação seca e criar barreiras naturais para impedir a propagação do fogo durante a próxima Temporada de Incêndios Florestais (TIF 2025).



Com 78,3 mil hectares nos municípios de Aquidauana e Corumbá, o parque é a primeira unidade de conservação pantaneira a receber ações do Manejo Integrado do Fogo (MIF). A operação envolve 42 profissionais, entre bombeiros, técnicos do Imasul, Ibama/Prevfogo, ONGs e pesquisadores da UFMS, e segue até a próxima semana.



A queima prescrita é planejada com base em critérios técnicos e monitoramento ambiental, garantindo a segurança da fauna e da flora local. A ação utiliza tecnologia de ponta, como drones, sensores portáteis e caminhões adaptados, e reflete o esforço conjunto de diversas instituições públicas, privadas e da sociedade civil para preservar o bioma.



Além da prevenção direta, treinamentos e capacitações com produtores rurais e fazendeiros da região também foram realizados, fortalecendo o envolvimento comunitário na proteção do Pantanal.



Segundo o Imasul, os resultados dessa operação serão avaliados para que a estratégia possa ser replicada em outras áreas de conservação do estado, consolidando o uso do fogo controlado como ferramenta sustentável e eficaz no combate aos incêndios florestais.

