Para combater furto de água em Corumbá, Polícia Civil deflagra operação

Vista aérea de Corumbá / PMC

A Polícia Civil e a Sanesul, deflagrou a Operação Dobra de Água, para combater os furtos de água em Corumbá.

As investigações tiveram início a partir de cruzamentos de dados realizados pela Sanesul, identificando consumidores com quedas abruptas ou zeradas em seus consumos, além de casos em que o consumo de água não era compatível com os imóveis ou atividades exercidas.

Com base nessas informações, a Polícia Civil, direcionou-se aos endereços previamente identificados para confirmar a ocorrência dos furtos.

Ao todo, 10 endereços foram visitados em diversos bairros da cidade de Corumbá na última segunda-feira (06) e em todos eles, as perícias constataram as fraudes investigadas.

Os responsáveis pelos imóveis foram conduzidos à 1ª Delegacia de Polícia de Corumbá para as medidas legais cabíveis.

Ademais, uma pessoa suspeita de tentar obstruir o trabalho pericial também foi conduzida à delegacia por crime de fraude processual.

A Polícia Civil reforça que o furto de água, além de ser uma infração administrativa sujeita a multa, configura-se como crime, com pena de reclusão de até 8 anos.